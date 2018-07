Terminar a prova será desafio no Enem

Terminar a prova será um dos principais desafios do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no fim de semana. São três minutos para responder a cada uma das 180 questões. E ainda tem a redação. São dez horas de prova, divididas em dois dias. O tempo é o dobro do exame anterior, mas o número de questões é quase o triplo.

A orientação geral de professores é não perder tempo em cada questão. "A gente recomenda o método "pega vareta"", diz o coordenador do Anglo Vestibulares, Luis Arruda de Andrade. "Comece pelas mais fáceis, depois faça as que você acha que sabe e, por fim, as que não sabe."

O plano de Ana Gabriely Botura, de 18 anos, é ficar atenta ao tamanho das questões. No último simulado, ela não conseguiu terminar a prova. "Vou deixar as maiores para o fim."

Com base nos exames anteriores e nas questões liberadas pelo Inep, órgão responsável pela realização da prova, o candidato pode esperar enunciados elaborados, com textos e imagens de apoio. Por isso, uma leitura atenta pode economizar alguns minutos. "Às vezes, a base do enunciado é a reposta", diz a coordenadora do Cursinho da Poli, Alessandra Venturi.

Como a prova não será dividida em disciplinas, não se preocupe em descobrir a matéria a que se refere a questão. "É normal que o aluno diga: "Não vou bem em eletricidade", por exemplo. Com esse enfoque, vai perder a prova", alerta o diretor corporativo e professor de física do COC, Tadeu Terra. Separe 30 minutos para passar as respostas na folha de gabarito.

O tempo para a redação pode variar de 30 minutos a uma hora. Vai depender das universidades escolhidas pelo vestibulando. Nos principais vestibulares de São Paulo - Fuvest, Unicamp e Unesp -, apenas a parte objetiva será usada na soma da nota. Já nas cerca de 20 federais que adotaram o Enem como prova única, a redação será importante.

ALTERAÇÃO DOS LOCAIS

O Inep informou que, a partir de hoje, haverá alteração dos locais de prova para quem solicitou. Para verificar o novo endereço, basta acessar o site sistemasenem2.inep.gov.br/enemLocalProva. Quem informou o celular será avisado via SMS. O sistema fica disponível até sexta. Pedidos ao Inep devem ser feitos pelo e-mail faleconosco@inep.gov.br até as 12 horas de amanhã.