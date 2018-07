Termômetros marcaram nesta quarta 43,2 graus no Rio

"O que temos de anomalia são as temperaturas no Oceano Atlântico, na costa sul e sudeste, que estão acima da média. Isso favorece o bloqueio das frentes frias, que deixam a temperatura um pouco mais amena no verão. Como elas não chegam, ou não têm intensidade significativa, a temperatura sobe", explicou a meteorologista Michelle de Lima, do Instituto Nacional de Meteorologia. O calor deve amainar na quinta-feira (27) e a previsão é de chuva para a virada do ano, informou Michelle.

Foi difícil andar pela cidade. Pouco depois das 14 horas, o termômetro da Avenida Presidente Vargas, no centro, em frente à Central do Brasil, marcava 43 graus. Na fila do Centro Cultural Banco do Brasil, também no centro, guarda-chuvas eram usados para proteger do sol quem esperava por até duas horas para ver a exposição Impressionismo: Paris e a Modernidade, prevista para encerrar em 13 de janeiro.

As praias ficaram lotadas. Houve tumulto no Leblon, depois que um banhista foi assaltado, próximo à Rua Bartolomeu Mitre. Circularam boatos de arrastão, mas a Polícia Militar divulgou nota negando. "Não houve registro que caracterize a ocorrência como ''arrastão''", informou a PM por meio de nota. "Os policiais chegaram a fazer uma varredura no local, mas não conseguiram prender o assaltante". "Ninguém foi preso e uma vítima de roubo foi levada para a 14ª DP, no mesmo bairro, onde a ocorrência seria registrada".

O sistema de ar condicionado do Aeroporto Santos Dumont, que não funcionou por dois dias na semana passada, voltou a apresentar defeito na manhã desta quarta. No início da noite, a sensação ainda era de calor no saguão.