Ternos icônicos de John Lennon vão a leilão nos EUA

O paletó branco usado por John Lennon na capa do disco Abbey Road, dos Beatles, será leiloado em 1º de janeiro em Connecticut, nos Estados Unidos

O terno, desenhado pelo estilista Ted Lapidus, foi feito especificamente para a capa do disco.

Kathy Braswell, da Braswell Galleries, onde será realizado o leilão, diz que o terno é especial por causa da imagem icônica do disco, guardada na memória de milhares de fãs.

Outra jaqueta famosa do músico, usada no clipe de Imagine, também fará parte do leilão.

Além das peças de roupa, a galeria venderá um carro Chrysler verde de 1972 que pertenceu a Lennon e sua esposa, Yoko Ono.

Além das peças de roupa, a galeria venderá um carro Chrysler verde de 1972 que pertenceu a Lennon e sua esposa, Yoko Ono.

Braswell diz que o casal escolheu o carro na esperança de poder dirigir por Nova York sem ser reconhecido.