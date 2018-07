Terra esquentará mais que o previsto, diz ONU

Os cientistas também observaram que o nível dos oceanos e a perda de gelo no Ártico parecem piores do que as projeções de dois anos atrás. Tais números estão acima da faixa de 1ºC a 3ºC que muitos pesquisadores consideram o nível capaz de levar ao derretimento total do Oceano Ártico no verão e ao desaparecimento das geleiras do Himalaia e da Groenlândia.

Os cientistas avaliaram os planos de cortes de emissões dos 192 países filiados à entidade e calcularam quais seriam seus efeitos sobre as mudanças climáticas caso tudo se desdobre conforme as previsões mais otimistas. No documento divulgado hoje, os cientistas estimaram que a poluição emitida pela China será responsável por 2ºC dos 3ºC de aumento previsto até 2100.