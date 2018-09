Terra treme e assusta moradores de Ibirá-SP A terra tremeu ontem em Ibirá (SP), assustando os cerca de 11 mil moradores da cidade. Há casas com rachaduras. O primeiro abalo foi sentido por volta do meio-dia. Três horas depois a terra voltou a tremer. "Eu senti o tremor por volta do meio-dia e meia, as janelas da minha casa começaram a balançar e o monitor do meu computador chacoalhou", explicou o servidor municipal Estevam Collar de Brito, de 20 anos.