Terras registradas no Pará são 4 vezes a área do Estado Décadas de irregularidades na posse de terras fizeram que o total das áreas registradas nos cartórios de imóveis do Pará seja quase quatro vezes maior que o tamanho do Estado. Levantamento feito pela Comissão de Combate à Grilagem mostrou que 9.124 áreas documentadas somam cerca de 490 milhões de hectares, 3,9 vezes mais que os 124 milhões de hectares que formam o segundo maior Estado do País. Os números que revelam que no Pará há mais papel do que terra são resultado de dois anos de trabalho da Comissão instituída pelo Tribunal de Justiça do Estado da qual fazem parte várias entidades, como Incra, Ministério Público, Advocacia Geral da União e Instituto de Terras do Pará (Iterpa).