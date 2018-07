Terremoto assusta moradores de Jaraguá do Sul, em SC Moradores de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, se assustaram com um tremor de terra na madrugada desta segunda-feira. Algumas casas sofreram rachaduras devido ao episódio, mas nenhuma das moradias teve a estrutura abalada, segundo informações preliminares da Defesa Civil estadual