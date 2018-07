Terremoto causa 22 mortes no sul da China

Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas em um terremoto que atingiu o sudoeste da China neste sábado, de acordo com informações da imprensa oficial chinesa. O tremor de 6,1 graus na escala Richter abalou as províncias de Sichuan e Yunnan. Segundo a agência estatal de notícias Xinhua, mais de mil casas desabaram, causando o soterramento de algumas pessoas. Ainda de acordo com a Xinhua, os esforços de resgate estão sendo prejudicados pela chuva intensa que cai no local. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.