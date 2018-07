Terremoto de 5,1 graus atinge litoral da ilha de Sumatra

Um terremoto de 5,4 graus de magnitude na escala Richter foi registrado nesta quinta-feira, 27, em uma zona próxima à ilha indonésia de Sumatra, sem causar vítimas, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor ocorreu às 8h07 (0h07 de Brasília), 160 quilômetros ao noroeste da cidade de Bengkulu e a 715 quilômetros da capital indonésia, disseram as autoridades, que não emitiram um alerta de Tsunami. O epicentro do terremoto foi localizado a 3,41 graus latitude sul e 100,88 graus longitude este, a 35 quilômetros de profundidade sob o nível do mar. Outro terremoto de 6,4 graus atingiu nesta quarta-feira à noite o litoral de Sumatra, também sem causar vítimas. Em 12 de setembro, um terremoto de 8,4 graus deixou 23 mortos em Bengkulu e na vizinha província de Sumatra do Sul. A Indonésia fica sobre o "Anel de Fogo do Pacífico", uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que é atingida por cerca de 7.000 tremores ao ano, a maioria de pouca magnitude. Em 26 de dezembro de 2004, um forte terremoto sacudiu a costa da ilha de Sumatra, originando um Tsunami que espalhou a destruição em cerca de dez nações banhadas pelo Oceano Índico, e que deixou mais de 226.000 mortos.