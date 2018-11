Terremoto de 6,7 nas Filipinas deixa um morto; alerta de tsunami

O Instituto de Sismologia e Vulcanologia das Filipinas disse que alertou os residentes nas áreas costeiras para ficarem de olho em ondas incomuns à medida que elevou o alerta de tsunami para o nível 2.

As autoridades não ordenaram de imediato nenhuma remoção de moradores.

O Instituto também alertou que prédios com estruturas fracas poderiam apresentar danos. O Centro Norte-Americano de Alertas de Tsunami do Pacífico afirmou que baseado nos dados disponíveis um tsunami não é esperado no Pacífico.

O USGS classificou o terremoto como de magnitude 6,7 e a uma profundidade de 19,8 quilômetros.