Terremoto de 7,8 graus sacode sudoeste da China

Um forte terremoto atingiu a região sudoeste da China nesta segunda-feira, segundo dados da agência geológica americana. O tremor, de 7,5 graus na escala Richter, teve seu epicentro a 92 quilômetros da capital da província de Sichuan, Chengdu, às 14h28 (3h28 de Brasília). Segundo os primeiros relatos, o terremoto pôde ser sentido na capital da Tailândia, Bangcoc, e em Hanói, no Vietnã. Os terremotos são comuns na China. Em março, um tremor de 7,2 graus na escala Richter atingiu a província de Xinjiang, no oeste do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.