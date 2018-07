Terremoto de 7,9 graus atinge Samoa Americana no Pacífico

O epicentro foi localizado 190km a sudoeste da remota ilha do Pacífico, a 33km de profundidade.

Alertas de tsunami foram emitidos para Nova Zelândia, Samoa Americana, Havaí, Papua Nova Guiné e outras pequenas ilhas do Pacífico, de acordo com o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, uma filial da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.

A agência informou que o alerta não significa que um tsunami tenha sido formado pelo abalo sísmico. O aviso foi emitido porque um terremoto dessa magnitude tem força para formar um tsunami destruidor.

Em 2004, um terremoto no Oceano Índico gerou um tsunami que matou dezenas de milhares de pessoas na Ásia.