Terremoto de magnitude 4,9 atinge a região do Acre Um terremoto de magnitude 4,9 atingiu ontem a região do Estado do Acre, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O tremor ocorreu a 100 quilômetros a nor-noroeste da cidade acreana de Cruzeiro do Sul, informou o USGS, em seu site. Não há notícias sobre feridos ou danos.