Terremoto de magnitude 6,0 atinge Taiwan, não há prejuízos Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu Taiwan no domingo (manhã de segunda-feira na ilha, dia 2), mas não há nenhum dano ou morte registrada até agora, disseram autoridades. O epicentro do terremoto, que começou às 12:59 (horário local) fica a cerca de 21 quilômetros ao norte de Ilan, a costa leste, a uma profundidade de 96 quilômetros, disse um comunicado Birô Meteorológico Central. Os terremotos são frequentes em Taiwan, que fica sobre uma área sismologicamente instável da bacia do Pacífico. Um dos piores terremotos de Taiwan aconteceu em setembro de 1999. O tremor chegou a 7,6 graus na escala Richter, matando mais de 2.400 pessoas e destruindo ou danificando 50 mil prédios. (Reportagem de Ralph Jennings)