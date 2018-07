Terremoto de magnitude 6,5 atinge Cruzeiro do Sul, no Acre

Não havia informações sobre danos ou vítimas. O tremor atingiu uma área remota próxima à fronteira com o Peru.

Autoridades do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul disseram à Reuters não ter informações sobre o terremoto e informaram não ter recebido ligação se referindo ao abalo de terra.

Representantes da Defesa Civil no Estado não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

O tremor teve epicentro a 127 quilômetros de Cruzeiro do Sul e a 464 quilômetros da capital do Acre, Rio Branco, segundo dados do USGS. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 580 quilômetros.

De acordo com dados do USGS, no dia 25 de abril foi registrado um terremoto de magnitude 4,9 a 85 quilômetros de Cruzeiro do Sul.

(Reportagem de Eduardo Simões e Alberto Alerigi Jr)