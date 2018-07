Terremoto deixa pelo menos 11 mortos Um terremoto de 6,3 graus deixou ontem pelo menos 11 mortos no Butão e obrigou centenas de pessoas a deixar suas casas, temendo desabamentos. O epicentro foi registrado a 180 quilômetros a leste da capital, Thimpu, numa região pouco povoada da Cordilheira do Himalaia. Os tremores também foram sentidos no noroeste da Índia.