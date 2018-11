Terremoto faz tremer prédios em Los Angeles

Um terremoto de 5,4 graus na escala Richter, que vai até 9, sacudiu nesta terça-feira o sul do Estado americano da Califórnia, sendo sentido na cidade de Los Angeles.Segundo testemunhas, o tremor fez prédios do centro da cidade balançar. O US Geological Survey, instituição que monitora terremotos no país, informou que o sismo teve seu epicentro a 46 km a sudeste de Los Angeles e ocorreu por volta das 15h40, hora de Brasília. Ele foi sentido também na cidade de San Diego, mais ao sul, perto da fronteira com o México.Não há informações sobre vítimas, mas o tremor provocou cortes de energia na região. Também houve tremores posteriores, de menor intensidade.Em 1994, um terremoto de 6,7 atingiu a cidade de Northridge, também na Califórnia, matando 72 pessoas, ferindo cerca de nove mil e causando um prejuízo estimado em US$ 25 bilhões na região.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.