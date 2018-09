Terremoto inspira nomes de bebês na China

Nas áreas mais atingidas pelo terremoto que devastou partes da China na semana passada, novos pais dão nomes inspirados nas suas experiências com o desastre a seus bebês recém-nascidos. Na província de Shaanxi, perto de Sichuan, uma maternidade temporária foi montada em um hospital improvisado. Ali, oito bebês já nasceram depois do terremoto. A diretora da maternidade, Lu Xiaoling, diz que os novos pais estão dando nomes aos bebês inspirados pelas dificuldades que passaram. A lista inclui nomes como Zhengsheng, que significa "nascido durante o terremoto", Chesheng, que significa "nascido em um carro", para um bebê que nasceu em uma ambulância, ou Chang Zheng, que significa "longa caminhada", inspirado na luta dos pais para protejer o bebê recém-nascido durante e depois do terremoto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.