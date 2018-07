Terremoto leva seleção a suspender amistosos Os dois amistosos que a seleção chilena faria na próxima quarta-feira, em Santiago, contra Coreia do Norte e Costa Rica, foram suspensos pela Associação Nacional de Futebol Professional (ANFP). A decisão seguiu a ordem do governo chileno de proibir eventos de massa nas próximas 72 horas, por causa do terremoto da madrugada de ontem.