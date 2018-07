Terremoto mata pelo menos 70 no Quirguistão

Pelo menos 70 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um terremoto que atingiu o Quirguistão, destruindo mais de 100 prédios no sul do país, segundo informações das autoridades locais. Os tremores, de magnitude 6,6 na escala Richter (que vai até 9), foram sentidos em uma vasta área da Ásia Central. O terremoto atingiu a província de Osh na noite de domingo, horário local (por volta do meio-dia, horário de Brasília). O ministro das Emergências disse que equipes de resgate continuam trabalhando para tentar retirar os sobreviventes dos escombros. Segundo as autoridades, as equipes estariam usando helicópteros, já que várias estradas foram destruídas no terremoto. Uma das áreas mais afetadas foi a vila remota de Nura, localizada nas montanhas, próximo da fronteira com a China. Oficiais na província chinesa de Xinjiang afirmaram que os tremores provocaram pequenos estragos em algumas casas, mas o governo ainda não tem informações sobre vítimas no país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.