O serviço de sismologia do México afirmou que um terremoto de magnitude 6,1 foi sentido na península de Yucatán, na região do mar do Caribe.

Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que a magnitude foi de 5,5 e o epicentro a 160 quilômetros da capital Tegucigalpa.

Um porta-voz dos serviços de emergência em Honduras disse que não havia relatos imediatos de danos.

(Reportagem de Gustavo Palencia e Ana Isabel Martínez)