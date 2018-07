Terremoto na Turquia mata mais de 50

Um terremoto de 6 graus na escala Richter foi registrado na madrugada de ontem no leste da Turquia, deixando pelo menos 51 mortos e mais de 30 feridos. Com medo das réplicas, centenas de sobreviventes foram para as ruas, onde acenderam fogueiras e aguardaram pelo socorro.

O tremor, registrado antes do amanhecer, por volta das 4h30 locais (23h30 de domingo em Brasília), surpreendeu grande parte da população, que dormia no momento do abalo. A região mais atingida foi perto do vilarejo de Basyurt, em uma área remota da Província de Elazig. A região fica a 550 quilômetros a leste de Ancara.

Casas de barro ficaram completamente destruídas e minaretes de três mesquitas foram derrubados. Imagens de TV mostravam mulheres chorando, enquanto tentavam salvar o pouco que restou de suas casas.

Uma equipe do Crescente Vermelho foi enviada ao local para ajudar as vítimas e ergueu 20 casas pré-fabricadas e 230 tendas de campanha para dar assistência aos desabrigados. Policiais também auxiliaram nos trabalhos de resgate.

"Eu tentei sair de casa, mas a porta não abria, então pulei pela janela para tentar ajudar meus vizinhos", disse Ali Riza, que ajudou a tirar seis corpos dos escombros. "Havia muito medo e pânico entre as pessoas", disse Nursel Sengezer à rede CNN em turco. Segundo ele, o terremoto durou cerca de um minuto. "Sentimos (o tremor) muito forte e todos tentaram correr para as ruas."

ORDEM DO GOVERNO

O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu à população que não volte às suas casas porque ainda havia o risco de as construções virem abaixo após réplicas do terremoto.

Desde o tremor inicial mais de cem réplicas foram registradas - a mais forte delas atingiu 5,5 graus na escala Richter.

Erdogan culpou as más condições das casas de barro pelas mortes e disse que o governo construirá casas à prova de terremotos. "Infelizmente, as casas feitas de tijolos de argila são parte da arquitetura da região", disse Erdogan. "Demos ordens às autoridades locais para que mudem as estruturas arquitetônicas da região."

Terremotos são frequentes na Turquia, um país atravessado por diversas falhas geológicas. O pior terremoto da história turca ocorreu em 1939 na Província de Erzican, no leste, e deixou 33 mil mortos.

Em 1999, dois poderosos tremores foram registrados no noroeste do país, deixando mais de 18 mil mortos. Em 2003, outro tremor de 6,3 graus matou 177 pessoas, entre elas 84 crianças.