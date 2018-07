Terreno foi o mais caro por m² já vendido em SP O terreno onde é construído o megaempreendimento milionário de alto padrão no Itaim-Bibi, zona sul, foi o mais caro por metro quadrado já vendido em São Paulo. O lote tem 120 mil m² e fica em uma das regiões mais nobres da capital. No terreno há uma casa bandeirista do século 18 tombada por órgãos do patrimônio histórico. Por determinação do Ministério Público, esse imóvel não pode ser mexido durante as obras e terá de ser restaurado. As obras começaram em junho de 2008 e a previsão era que durariam cerca de 40 meses.