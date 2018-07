Terreno para abrigar índios no Rio será vistoriado

Segundo Witzel, a decisão foi tomada diante da falta de alternativas oferecidas pela Fundação Nacional dos Índios (Funai) e da ausência de representantes do governo do Estado, em audiência realizada nesta manhã para chegar a uma conciliação entre o governo do Estado e o grupo retirado do antigo Museu do Índio, ao lado do Maracanã, na última sexta-feira.

"Eles não vão sair sem uma solução adequada dentro do que prevê o estatuto dos índios", disse o juiz. O juiz formou uma comissão de representantes de indígenas, com a presença da procuradora federal de plantão. O grupo seguia para o terreno em veículos da polícia federal com o apoio de batedores do Batalhão de Choque da Polícia Militar.