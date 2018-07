Território do Brasil para a democracia A presença de Manuel Zelaya na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa não diz respeito mais do que à questão clássica do direito de asilo como instituição latino-americana. Nasceu ao longo do último século como salvaguarda em termos até da integridade física dos governantes, nas idas e vindas ao poder. Traduzia a garantia de sobrevivência - diante de assassinatos ou linchamentos - frente à violência política desses regimes instáveis e autoritários. E refletia o pique autorizado para que continuassem indefinidamente as brigas entre as oligarquias, nascidas dos regimes semicoloniais da tradição do continente.