Terrorista suicida explode carro-bomba em igreja nigeriana

Um repórter da Reuters no local do atentado viu dois dos corpos, que segundo a polícia incluíam o do terrorista, que atirou seu Volkswagen dentro da igreja antes de detonar os explosivos.

Forças de segurança isolaram a área, enquanto jovens cristãos montaram uma barricada, para onde arrastaram os dois homens muçulmanos arrancados de suas motocicletas e os espancaram até a morte, disse a polícia.

O repórter da Reuters viu os corpos dos dois homens à margem da estrada em Jos, um cidade cercada por rochas vulcânicas no "Cinturão Médio" rochoso da Nigéria, que divide o sul majoritariamente cristão e o norte da Nigéria, de maioria muçulmana.

Tensões étnicas e religiosas explodem na cidade e em outras partes da região, que viu centenas de mortos em conflitos entre as comunidades na última década.

Ninguém reivindicou de imediato a autoria do atentado, mas o grupo militante islâmico Boko Haram tem usado igrejas como alvo em sua crescente campanha de violência contra o governo.

(Reportagem de Buhari Bello; texto e reportagem adicional de Tim Cocks em Lagos)