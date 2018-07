Terry Eagleton é confirmado para a Flip O filósofo e crítico literário britânico Terry Eagleton é o quinto nome estrangeiro confirmado para a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Eagleton é reconhecido como um grande crítico das obras de Richard Dawkins, principalmente de seu livro Deus: Uma Ilusão. O crítico também se destaca com análises de Kingsley e Martin Amis, convidado da Flip de 2004. Anteriormente, foi confirmada a presença do irlandês Colum McCann, do indiano Salman Rushdie, do inglês William Boyd e do israelense Abraham B. Yehoshua. A edição deste ano ocorre entre 4 e 8 de agosto e homenageará o sociólogo Gilberto Freyre.