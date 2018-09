Tesco,Carrefour miram braço de varejo da polonesa Emperia-fontes

As mesmas fontes disseram que as empresas de private equity Advent International, Penta Investments e Mid Europa Partners (MEP) também estariam entre os mais de dez potenciais interessados em comprar a unidade, que a Emperia avalia em 900 milhões de zlotys (276 milhões de dólares).

Todas as partes mencionadas estavam imediatamente indisponíveis ou se recusaram a comentar o assunto.

O presidente-executivo da Emperia, Artur Kawa, não quis comentar nomes de empresas interessadas, mais disse que "nos próximos dias, após uma análise profunda com nosso consultor, vamos buscar empresas autorizadas para a próxima etapa".

"Pretendemos assinar o acordo com o potencial investidor no final do ano", acrescentou.

(Por Adrian Krajewski e Maciej Onoszko)