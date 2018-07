Tesco deve fazer oferta por varejista sul-coreana Hi-Mart

A operação aconteceria em um momento em que rede britânica de alimentos olha mercados em crescimento para compensar momentos desafiadores em seu próprio mercado.

A lucratividade em grande parte da Europa está sendo pressionada por preços crescentes, crescimento salarial abafado e por medidas de austeridade dos governos, com consumidores também preocupados com as consequências da crise de dívida soberana da zona do Euro.

Esses desafios levaram a Tesco a emitir seu primeiro alerta de lucro da história no mês passado.

Varejistas como a Tesco, portanto, estão em busca de diversificação de receitas na Ásia, onde o gasto do varejo é consideravelmente mais elevado devido a um crescimento mais forte da economia.

As notícias do provável interesse da Tesco na aquisição impulsionaram as ações da Hi-Mart com uma alta de cerca de 2,4 por cento, contra queda de 1 por cento do índice de referência de ações da Coreia do Sul.

As ações da Tesco subiram 0,7 por cento nas negociações pela manhã em Londres.

Os três maiores acionistas do Hi-Mart, incluindo a Eugene Corp, designaram o Citigroup para assessorar na venda. A participação combinada de 57,6 por cento vale 900 milhões de dólares com base no valor mais recente da ação da Hi-Mart.

A Tesco não quis comentar o assunto.

(Por Denny Thomas e Prakash Chakravarti)