Tesoureira da Universal é denunciada nos EUA A Promotoria de Manhattan, em Nova York, ofereceu acusação formal contra Regina da Silva, de 41 anos, apontada como tesoureira da Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo os promotores, ela teria apresentado informações falsas a bancos e ao governo americano a fim de obter mais de US$ 22 milhões (cerca de R$ 40 milhões) em empréstimos imobiliários em nome da Universal. Os crimes teriam ocorrido entre março de 2006 e outubro de 2008. Nas petições supostamente falsas, Regina indicaria que fiéis de duas igrejas - uma no bairro do Queens e outro no Brooklyn - teriam aprovado a obtenção das hipotecas junto aos bancos. Os promotores afirmam que essas reuniões nunca ocorreram. A tesoureira vai responder por quatro crimes e, se condenada, pode pegar mais de 30 anos de prisão. O advogados dela não foram localizados.