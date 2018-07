Tesouro dos EUA propõe unir reguladores de bancos

O projeto de lei "resolverá uma importante fonte da arbitragem regulatória ao criar o National Bank Supervisor e consolidar dois órgãos reguladores bancários federais", informou o Tesouro por meio de um comunicado.

O trabalho do Office of the Comptroller of the Currency e do Office of Thrift Supervision serão combinados de acordo com o projeto, que tem grande apoio do Congresso.

O plano proposto dará ao Tesouro poder para tomar o controle de grandes companhias financeiras à beira do colapso e designar a Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais dos EUA) ou a Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) a responsabilidade de salvar ou fechar a companhia em dificuldades.

As autoridades do Tesouro e do Federal Reserve informaram que o governo necessita de mais poder para assumir o controle de empresas financeiras problemáticas que possam ameaçar o sistema financeiro global.

(Reportagem de Patrick Rucker e David Lawder)