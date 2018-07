Tesouro literário de Nova York é resgatado de depósito Um tesouro literário que inclui obras de Tennessee Williams e Arthur Miller, além de textos dos séculos 18 e 19, foi resgatado da célebre mas hoje desativada livraria Gotham Book Mart. A coleção de 220 mil obras, que incluem livros, periódicos, pôsteres e catálogos, estava num depósito no Connecticut desde 2005, quando a livraria de 85 anos, que durante anos atraiu figuras literárias diversas em Nova York, foi fechada. A Biblioteca de Livros e Manuscritos Raros da Universidade de Pensilvânia recebeu a doação do arquivo e já começou a receber as 3.800 caixas contendo a coleção, transportadas em oito caminhões. A biblioteca vai passar vários anos avaliando e catalogando as obras. Seu diretor, David McKnight, disse que os livros e outros itens estão em ótimas condições porque foram mantidos num ambiente seco e fresco desde que foram removidos da loja Gotham. O tesouro literário foi doado de modo anônimo à Penn, uma de cinco entidades que o haviam solicitado, e vale pelo menos 4 milhões de dólares, segundo McKnight. A coleção foi adquirida originalmente pelo doador por 400 mil dólares quando a Gotham foi fechada. Ela contém primeiras edições, revistas literárias experimentais e cópias adiantadas de leitor de obras conhecidas. Cerca de um terço da coleção é classificada como "livros raros", disse McKnight. Os temas cobertos incluem poesia e prosa, arte, arquitetura, fotografia, música, dança e cinema. Além dos escritores modernistas dos anos 1930 e 1940, a coleção inclui materiais valiosos dos séculos 18 e 19. "Isto foi um grande achado", disse McKnight. "É um arquivo literário incrível e vai nos ajudar a preencher as brechas em nossa coleção sobre a história da edição literária no século 20." Alguns dos volumes certamente vão duplicar outros que já estão presentes no acervo de 6 milhões de livros da biblioteca, mas isso só será conhecido quando os bibliotecários completarem o trabalho minucioso de avaliação. Alguns dos materiais serão integrados ao acervo existente do Penn, e outros podem ser guardados em separado, segundo McKnight. A coleção representa o legado de Frances Steloff, que fundou a Gotham Book Mart em 1920 e morreu em 1989, aos 101 anos de idade. Ao vender e, em alguns casos, publicar os trabalhos de escritores de destaque, ela promoveu a experimentação literária e atraiu figuras que incluíram John Dos Passos, H.L. Mencken e Eugene O'Neill. Situada na West 47th Street, em Manhattan, a loja sobreviveu por muitos anos enquanto muitas outras livrarias independentes sucumbiam à concorrência de cadeias de livrarias como Borders ou Barnes & Noble. Ela acabou sendo obrigada a fechar suas portas devido à concorrência.