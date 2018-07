Tesouro musical escoa das Gerais para todo o Brasil

Há tempos Minas Gerais não precisa mais provar a capacidade explosiva de sua efervescência musical. Exemplos de movimentos não faltam: o estético e rico em harmonias do Clube da Esquina, o pop de Skank e Pato Fu, e o rock pesado do Sepultura. Pensando em um modo de escoar a produção regional para o restante do País e para o exterior, o Projeto Música Minas - criado em março deste ano - dá apoio e estrutura a artistas já conhecidos ou da nova geração. No fim de semana, quatro deles tocam no Sesc Pompeia, em São Paulo.

Amanhã, sobem ao palco Marina Machado - que conquistou a simpatia de Milton Nascimento - e Juliana Perdigão. No domingo, o encontro entre renome e revelação volta a ocorrer com Flávio Henrique - compositor que serve como ponte entre os amigos do Clube da Esquina e os novos talentos - e Thiago Delegado, que recebe Fabiana Cozza, e lançará no ano que vem Serra do Curral, cujo nome surgiu da parceria com Edu Krieger e vai batizar seu primeiro disco. "O programa dá projeção para meu trabalho fora de Minas. Com a internet, os novos artistas não precisam mais morar no eixo Rio-São Paulo, mas é importante que esses Estados conheçam nossa música", diz Delegado.

Ao todo, 25 artistas terão apoio para fazer três shows em 2009 em diferentes capitais. "Somos apenas facilitadores para eles escoarem a cara da música mineira contemporânea", diz Maurílio "Kuru" Lima, integrante do núcleo gestor do projeto. "Rio e São Paulo sempre tiveram mais projeção, mas a produção mineira é peculiar, pois na marra aprendeu a não ser tão contaminada pelo mercado, mas pela qualidade. A música de Minas vive uma situação ambígua, já que muitas vezes nem chega a ser conhecida no Brasil, e extrapola fronteiras no exterior", diz Flávio Henrique.

Serviço

Música Minas. Teatro do Sesc Pompeia (358 lug.). Rua Clélia, 93, telefone 3871-7700. Amanhã, 21 h; dom., 18 h. R$ 4 a R$ 16