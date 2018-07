Tesouro pode absorver de 80% a 100% do custo de térmicas, diz fonte O Tesouro Nacional poderá cobrir entre 80 e 100 por cento do impacto financeiro do custo adicional da energia das termelétricas, decisão que deverá ser tomada até terça-feira, afirmou à Reuters uma alta fonte do governo que acompanha as negociações nesta segunda-feira.