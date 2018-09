Teste avalia didática e relação com câmeras Para postar-se frente às câmeras, não basta ostentar um bom currículo e uma produção científica farta. "Nosso professor fala para 6 mil alunos, por isso a questão da didática é tão importante. Ele precisa mostrar desenvoltura com a câmera", afirma Fernando Castellani, coordenador pedagógico do Damásio.