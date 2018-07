'Teste da bicicleta' mede segurança em Buenos Aires

Um grupo de publicitários de Buenos Aires está fazendo um teste para medir a segurança das ruas da cidade. Eles deixam bicicletas velhas na rua, sem trancas, e filmam o que acontece com uma câmera escondida. Como seria previsível, elas são roubadas. A conclusão do grupo é que quanto mais tempo leva para as bicicletas serem roubadas, mais seguro é o bairro. Os vídeos são acelerados e publicados em um site. Todos eles identificam o local e mostram um cronômetro. Segundo o grupo, o projeto é uma mistura de arte, voyeurismo e estudo social. Um dos organizadores, Mariano Pasik, diz que o projeto também pode ser visto como um estudo sobre moral e psicologia. "Nos vídeos, podemos ver a pessoa pensando, pensando, indo, voltando. Às vezes, falam no telefone. Vão embora. Voltam. É mais sobre um dilema interno da pessoa entre o bem e o mal, do que sobre a bicicleta em si", diz Pasik. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.