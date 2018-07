Teste dia 16 reabrirá Base de Alcântara O comandante do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), tenente-coronel César Demétrio Santos, confirmou o lançamento do Foguete de Treinamento Básico (FTB) na Operação Falcão I/ 2012 para o próximo dia 16 . A Torre de Móvel de Integração (TMI), perdida no acidente de 2003 que causou a morte de 23 pessoas e onde um futuro veículo lançador de satélite (VLS-1) é montado, foi reconstruída com modificações, para prevenir descargas atmosféricas. / ERNESTO BATISTA, ESPECIAL PARA O ESTADO