Teste em panetones aponta dados incorretos em rótulos Teste com 14 marcas de panetone alerta para a alta quantidade de açúcar em uma fatia - 63% da necessidade diária, em porção de 80g. Algumas marcas apresentaram dados incorretos nas embalagens sobre teores de gordura e fibras. O panetone do Wal-Mart tinha 74% mais gordura do que o informado na embalagem. Os da Casa Suíça e Santa Edwiges tinham 20% menos fibra do que o informado, segundo a Pro Teste Associação de Consumidores. Um aspecto positivo é que quatro marcas - Carrefour, Pullman, Qualitá e Visconti - tinham zero de gordura trans. Foram avaliadas as marcas Bauducco, Cacau Show, Carrefour, Casa Suíça, Di Lucca, Wal-Mart, Kopenhagen, Laura, Pullman, Qualitá, Santa Edwiges, Tommy, Visconti e Village. O Wal-Mart diz que analisará os testes. A Pandurata Alimentos, dona de Bauducco, Visconti e Tommy, destacou que seus produtos não têm gordura trans e que a variação encontrada é aceita pela lei. O Bimbo, dono de Pullman e Laura, destacou que teores de gordura menores do que o informado na embalagem estão dentro do que aceita a lei. Kopenhagen, Village e Casa Suíça se manifestarão depois de receber os resultados. As demais não responderam. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.