Teste físico será eliminatório para a Polícia Civil

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Carneiro Lima, é indispensável que o candidato esteja apto física e psicologicamente para assumir o cargo. "Quem não tem o perfil não pode trabalhar com uma arma na mão. O policial precisa permanecer horas no serviço, muitas vezes sob pressão."

O delegado-geral afirmou também que a mudança na condução do processo seletivo será importante para a polícia. "Passa uma mensagem positiva, de que é um concurso isento, transparente e simples."

Lima disse que a Vunesp é uma instituição "especializada e de ponta", o que serviria para atrair mais candidatos para as carreiras policiais. Ele explicou também que o tempo entre a realização do concurso e a posse no cargo será diminuído.

O delegado-geral afirmou que, até dezembro, deverá ser publicado o edital para o cargo de perito criminal. Segundo Lima, a intenção é que sejam abertos processos seletivos pelo menos uma vez por ano, para que haja sempre uma reposição natural dos cargos. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.