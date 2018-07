Testemunha ajuda a frustrar roubo de carga em SP

Ao presenciar a ação dos bandidos, a testemunha não apenas ligou para a polícia, mas seguiu o caminhão passando informações sobre seu trajeto. Esse monitoramento permitiu aos policiais do 1º Batalhão de Policiamento de Choque (Rota) recuperar o caminhão na Marginal Pinheiros, próximo ao Jóquei Clube. Os bandidos, no entanto, fugiram do local levando Joel Máximo.

A libertação da vítima que estava com os ladrões foi possível graças a outra ligação, só que agora dos próprios criminosos. Os policiais já estavam dentro do caminhão roubado quando o celular de Francisco de Oliveira, de 33 anos, detido dirigindo o veículo roubado, tocou. Foi então que a polícia negociou a libertação da vítima, deixada pelos criminosos na cidade de Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo. Francisco de Oliveira foi preso em flagrante. A polícia ainda procura pelos demais integrantes.