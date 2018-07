Testemunha-chave do caso Isabella já está no fórum O pedreiro Gabriel Santos Neto, uma das testemunhas-chave do julgamento de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, foi um dos primeiros a chegar ao Fórum de Santana, na zona norte da capital paulista. No local, acontece hoje, a partir das 13 horas, o julgamento do casal acusado de matar a menina Isabella Nardoni. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele chegou às 10h30.