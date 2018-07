Testemunha de acidente com jet ski depõe em SP Uma mulher, testemunha do acidente com um jet ski, que matou Grazielly Almeida Lames, de 3 anos, em Bertioga, no litoral sul de São Paulo, no sábado (18) está depondo na delegacia da cidade, segundo agentes da Polícia civil. O depoimento começou por volta das 10h30 desta sexta-feira, 24, e está sendo ouvido pelo delegado Maurício Barbosa Junior. Outras testemunhas também devem ser ouvidas hoje.