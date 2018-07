Testemunha de operação contra milícia é morta no RJ A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense irá investigar a morte de Alex José do Carmo, a quarta testemunha da "Operação Capa Preta" assassinada. Alex estava em um Astra preto e foi morto, com pelo menos 10 tiros, no início da noite de ontem na Rua Urbano Duarte, no Parque Fluminense, em Duque de Caxias. A vítima era considerada pela polícia como peça-chave do processo decorrente da operação, que, em dezembro de 2001, desarticulou uma quadrilha acusada de atuar como milícia e grupo de extermínio em Duque de Caxias.