Testemunha é morta uma semana após depor em MG

Entre os acusados está ainda o ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que responde processo também pelo assassinato de Eliza Samudio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes. Além dele, também foram denunciados por Oliveira os policiais Gilson Costa, Anderson Marques e Wanderlim de Souza. Todos eram integrantes do extinto Grupo de Respostas Especiais (GRE) da Polícia Civil mineira.

Hoje, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas, deputado estadual Durval Ângelo (PT), encaminhou ofício à Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) pedindo agilidade na apuração do assassinato. Para o parlamentar, é uma "grande coincidência" Oliveira ter sido morto uma semana após depor na corregedoria da Polícia. "O pior é que Diego foi ouvido na frente dos três policiais acusados, o que é totalmente incomum e pode ser interpretado até como intimidação", afirmou o deputado.

Pela investigação, os policiais são suspeitos de envolvimento nas mortes de Paulo César Ferreira e Marildo Dias de Moura, ocorridas em 2008. Pela denúncia, eles teriam sido mortos no sítio de Bola em Esmeraldas, onde o GRE fazia treinamento. Diego estava com as vítimas momentos antes de elas serem levadas em uma viatura do GRE. Os acusados chegaram a ser presos a pedido do Ministério Público Estadual (MPE), mas foram libertados. A reportagem tentou falar com a defesa dos policiais, mas os advogados não foram localizados.