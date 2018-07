Testemunha estaria sendo ameaçada em Minas Testemunha chave do julgamento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, marcado para a próxima segunda-feira, 22, o detento Jailson Alves de Oliveira e sua mulher estariam sendo ameaçados de morte por "pessoas ligadas a Bola e ao Zezé", afirmou na noite desta quinta-feira o advogado de defesa de Jailson, Francisco Ângelo Carbone. Bola é acusado de ser o executor de Eliza Samudio, assassinada a mando do goleiro Bruno Fernandes. Zezé é um policial civil que passou a ser investigado este ano por envolvimento no crime.