Testemunha nega versão da PM sobre crime em Minas Uma testemunha ouvida hoje pela Polícia Civil mineira complicou ainda mais a situação de quatro policiais militares envolvidos na morte de duas pessoas no Aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte. O caso levou a comunidade a promover uma série de protestos e entrar em confronto com as forças de segurança. A testemunha, um adolescente que estava com uma das vítimas momentos antes dela ser baleada, negou a versão oficial da PM, de que os mortos estariam armados e com fardas da corporação.