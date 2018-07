Testemunha presencia ataque a advogada em SP

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a testemunha viu três homens abordando a advogada, por volta das 21h15, na Rua Vergueiro, altura do número 9.113, quando chegava em casa junto com uma amiga em um veículo Fox.

A advogada se assustou com o assaltante que encostou em seu veículo e acelerou. Ela acabou sendo baleada na cabeça. A amiga Carolina Martins Nascimento de Moraes não foi atingida, mas ficou em estado de choque, segundo a SSP.

Baleada, Renata ainda dirigiu por um trecho da via, batendo em quatro veículos que estavam estacionados, de acordo com a testemunha. Renata e Carolina foram levadas para o Hospital Ipiranga, onde a advogada morreu. A polícia já tem imagens de câmeras de segurança de imóveis instalados na via, que passarão por perícia.