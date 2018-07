Testemunha que denunciou milicianos é transferida Um homem que figura como testemunha contra a atuação de milícias em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi localizado por criminosos e sofreu um atentado na terça-feira à noite em Lima Duarte (MG), onde estaria escondido com a família. Em nota, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) informou que o casal incluído no Programa Federal de Proteção a Testemunha (Provita) já foi retirado da cidade de Lima Duarte, na Zona da Mata de Minas Gerais, "por motivo de segurança".