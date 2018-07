Testemunha viu Mércia e Mizael três dias após crime No segundo dia de júri do vigia Evandro Bezerra Silva, acusado de ser cúmplice de Mizael Bispo de Souza no assassinato da advogada Mércia Nakashima, uma testemunha em juízo afirmou que viu Mércia e Mizael juntos no dia 26 de maio de 2010, três dias depois da data em que, segundo as investigações, ela foi morta: 23 de maio. Ex-PM, Mizael foi condenado em março a 20 anos de prisão pelo crime, após protagonizar o primeiro júri televisionado.