Testemunhas começam a depor no caso Isabella Começou às 14 horas no Forum de Santana, na zona norte de São Paulo, o primeiro dos oito depoimentos das testemunhas de acusação do caso Isabella Nardoni. A perita Rosângela Monteiro está sendo questionada pelo juiz do 2º Tribunal do Júri, Maurício Fossen, pelo promotor Francisco Cembranelli, pela assistente de acusação Cristina Christo Leite e pelos advogados de defesa de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. Depois dela serão ouvidos outros dois peritos e a delegada que conduziu o inquérito do caso, Renata Helena Pontes. A madrasta e o pai de Isabella estão presos desde 8 de maio e foram transportados de Tremembé, no interior de São Paulo, até o fórum. Anna Carolina e Alexandre são acusados de homicídio triplamente qualificado. A menina Isabella foi esganada e jogada pela janela do apartamento onde o casal morava, no 6º andar do Edifício London, na noite de 29 de março.